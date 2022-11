Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, burnita si ghetus in zone si localitati din opt judete.Astfel, pana la ora 9:00, in zona joasa a judetelor Alba, Brasov, Mures, Harghita, Sibiu, Cluj si Bistrita-Nasaud precum si in zona depresionara din judetul Covasna, inclusiv in localitatile ... citeste toata stirea