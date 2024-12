Cod galben de ceata densa, chiciura si ghetus in 13 judete, inclusiv in Capitala, luni dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, chiciura si ghetus in zone si localitati din 13 judete, inclusiv in municipiul Bucuresti, transmite Agerpres.Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in localitati din judetele Tulcea, Botosani si Neamt, se va semnala ceata, care va ... citește toată știrea