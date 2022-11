Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata densa, marti dimineata, pe mai multe drumuri din 13 judete, intre care si Brasovul.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa valabile in urmatoarele ore in zone si localitati din 13 judete, relateaza Agerpres. ... citeste toata stirea