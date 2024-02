Cod galben de ceata densa in judetele Brasov si Harghita, sambata dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata densa in zone din judetele Brasov si Harghita, valabila in urmatoarele ore.Potrivit ANM, pana la ora 10:00, in judetul Brasov, respectiv in localitatile: Fagaras, Prejmer, Tarlungeni, Ghimbav, Harman, Bod, Halchiu, Sinca, Recea, Sanpetru, Mandra, Voila, Budila, Sercaia, Harseni, Vistea, Ucea, Parau, Lisa, Beclean, Sambata de Sus si Dragus, se va semnala local ceata, care determina scaderea ... citește toată știrea