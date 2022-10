Cod galben de ceata in judetul Brasov. Vizibilitate redusa si pe drumuri din judetele Alba, Mures si Sibiu

Vizibilitatea este redusa din cauza cetii, luni dimineata, pe drumuri din patru judete, intre care si Brasovul.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata pentru patru judete din Transilvania, intre care si Brasovul.Atentionarea Cod galben de ceata este in vigoare pana la ora 10:00.Conform prognozei, in mai multe localitati din judetul Brasov, se va semnala ceata, care determina reducerea vizibilitatii sub 200 m si ... citeste toata stirea