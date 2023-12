Este Cod galben de ceata in 4 judete, intre care si Brasovul, si avertizare de vant in zone din alte 5 judete.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, respectiv de intensificari ale vantului valabile in localitati din 9 judete.Potrivit meteorologilor, pana la ora 10.00, ceata va duce la scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat sub 50 m in:judetul Brasov (Fagaras, Sinca, ... citeste toata stirea