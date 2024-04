Cod galben de ninsori puternice in judetul Brasov, incepand de luni dupa-amiaza

Cod galben de ninsori insemnate cantitativ in zona montana din mai multe judete, printre care si Brasovul, incepand de luni dupa-amiaza.Sunt 14 judete care se vor afla partial sub Cod galben de ninsori insemnate cantitativ, incepand de luni dupa-amiaza. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), este Cod galben in zona montana din 14 judete.O atentionare Cod galben de ninsori ... citește toată știrea