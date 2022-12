Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri, 14 decembrie, o atentionare Cod galben de ninsori viscolite, valabila pana joi dimineata, in 11 judete din centrul si vestul tarii, dar si o informare de precipitatii mixte si polei.In intervalul 14 decembrie, ora 18.00-15 decembrie, ora 8.00, in Muntii Banatului si in Carpatii ... citeste toata stirea