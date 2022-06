Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vant puternic. Interval de valabilitate: 22 iunie, ora 10 - 22 iunie, ora 21. Fenomene vizate: intensificari ale vantului.In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a Moldovei, in sud-estul Transilvaniei, precum si in Carpatii de Curbura si local in Carpatii Meridionali, vantul va avea ... citeste toata stirea