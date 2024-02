COD GALBEN de vant puternic, pana maine seara, la Brasov

Potrivit ANM, in intervalul 10 februarie, ora 18.00 - 11 februarie, ora 08.00, vantul se va intensifica treptat in Banat, Crisana, sudul Transilvaniei, precum si in Carpatii Occidentali, Meridionali si de Curbura."Vor fi viteze in general de 55...65 km/h, iar la altitudini mari in zonele montane, rafalele vor depasi 90...100 km/h", anunta ANM.Avertizazrea cod galben este valabila ... citește toată știrea