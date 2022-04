Potrivit ANM, miercuri, de la ora 12.00, pana joi, la ora 23.00, in aproape toata tara, cu exceptia judetelor Constanta si Tulcea, este in vigoare un Cod Galben de ploi torentiale si vijelii.In intervalul mentionat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi averse ce ... citeste toata stirea