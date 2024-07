Cod galben si Cod portocaliu de caldura excesiva in toata tara, miercuri si joi

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de caldura excesiva, valabile in zilele de 10 si 11 iulie, in intreaga tara, transmite Agerpres.Conform prognozei de specialitate, miercuri, este Cod portocaliu de vreme calduroasa in judetele Bihor, Arad, Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov si in Municipiul Bucuresti, unde temperaturile maxime vor ajunge la ... citește toată știrea