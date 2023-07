Meteorologii au emis, vineri, 7 iulie 2023, doua alerte de Cod Galben si Cod Portocaliu de furtuni si ploi torentiale, in majoritatea judetelor, printre care si Brasovul.Cea mai mare parte a tarii se afla sub Cod galben de instabilitate atmosferica, iar alte cateva judete, intre care si Brasovul, sunt sub Cod Portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, pana sambata ... citeste toata stirea