"Cod rosu" la Ambulanta, in Brasov. Salvari fara aer conditionat, temperaturi la care si medicamentele devin bune de aruncat

Mai multe masini care apartin Serviciului de Ambulanta Judetean Brasov nu au aer conditionat sau acesta nu functioneaza. Angajatii spun ca, desi le este foarte greu, problema mare nu este in cazul lor, ci al pacientilor si al medicamentelor care ar trebui pastrate la temperaturi mult mai scazute. Cum canicula isi face simtita din plin prezenta, aceste salvari ar trebui scoase din uz pana in momentul repararii instalatiilor de aer conditionat."Sunt 43 de grade in celula medicala""Sunt 43 de ... citește toată știrea