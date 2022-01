Codlea: 11 ani, plecata fara sa anunte de acasa, data disparuta imediat la Politie

Politia Municipiului Codlea a fost sesizata miercuri, 19 ianuarie, de catre o femeie din municipiul Codlea, judetul Brasov, cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 11 ani, a plecat de la domiciliu, in jurul orei 16.00 si nu a revenit pana in jurul orelor 20.00, cand cazul a fost mediatizat, in speranta ca sunt brasoveni care pot da informatii care sa ajute la gasirea copilei.Semnalmentele indicate de familie: inaltime: aproximativ 1,60 m, greutate: aproximativ 50 kg, ochi caprui, fata ... citeste toata stirea