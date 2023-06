Un barbat in varsta de 47 de ani din municipiul Codlea a fost surprins si accidentat mortal de tren, in timp ce incerca sa traverseze linia ferata."Sectia Regionala de Politie Transporturi Brasov a fost sesizata de catre un reprezentant al cailor ferate cu privire la faptul ca o garnitura feroviara ar fi lovit o persoana, incident petrecut in zona de intrare inspre statia de cale ferata Codlea. Politistii directionati la fata locului au constat ca, pe magistrala feroviara, un tren, care ... citeste toata stirea