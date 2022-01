In noaptea de luni spre marti, 10/11 ianuarie, in jurul orei 1.50, politistii au depistat in trafic un barbat, in varsta de 36 ani, care conducea un autovehicul pe strada Lunga din municipiul Codlea, judetul Brasov, cu o alcoolemie ca dupa chef: 0,72 mg/l alcool ... citeste toata stirea