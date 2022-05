Codlea: Doi privesc, "cel mic" trimis sa dea atacul

Jaf la drumul mare in orasul Codlea, judetul Brasov. Un adolescent de 16 ani a fost surprins de camerele de supraveghere din zona in timp ce talhareste un barbat, in plina strada, ziua in amiaza mare.Totul s-a intamplat in zona de case din oras, pe strada Mihai Eminescu, miercuri, 18 mai, la ora 17.30. In imagini se vede cum o caruta in care se afla trei barbati opreste pe strada (care nu era circulata), iar din ea coboara adolescentul de 16 ani. Baiatul merge cu mainile in buzunare, iar mai ... citeste toata stirea