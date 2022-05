Codlea: Licitatie pentru PUZ Groapa Calului. 250 de terenuri pentru tineri!

Primaria Codlea a scos la licitatie achizitia de servicii pentru intcomirea Planului Urbanistic Zonal pentru zona cunoscuta drept Groapa Calului.Contractul de prestari servicii are ca scop intocmire "PUZ zona rezidentiala Groapa Calului". Castigatorul lictiatiei are urmatoare obiective de indeplinit: analiza situatiei existente; stabilirea zonelor ce intra sub incidenta interesului public; zone de extindere infrastructura, spatii publice etc.; reglementarea circulatiilor si stabilirea ... citeste toata stirea