Codlea: Lift si 7 sali de clasa in plus la Scoala Gimnaziala nr. 2

Scoala Gimnaziala nr. 2 din Codlea va avea sapte sali de clasa in plus, printr-un proiect finantat din fonduri europene, dar si de la bugetul local. Mai exact, unitatea scolara va fi mansardata, iar in noul spatiu, pe langa cele 7 sali de clasa, vor fi amenajate si spatii administrative. De asemenea, proiectul include si lucrari de consolidare a cladirii existente, astfel incat aceasta sa poata sustine noua structura. Potrivit declaratiei primarului, municipiului Codlea, Mihai Cimpeanu, "in ... citeste toata stirea