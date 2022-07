Codlea: "Norocul lui Bachus" la 0,72 la mie. Nu si pentru pasagerul din dreapta

Duminica, 24 iulie, in jurul orei 7.40, politisti din cadrul Politiei Codlea au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe raza municipiului: un tanar, in varsta de 29 ani, care conducea un autovehicul pe strada Strandului din localitate, a patruns pe contrasens, unde a lovit un copac. "In urma producerii accidentului rutier a rezultat o victima, respectiv pasagerul, ce se afla pe scaunul din dreapta fata al autovehiculului, un barbat, in ... citeste toata stirea