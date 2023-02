Politia Municipiului Codlea i-a deschis unui localnic dosar penal pentru "violenta in familie" si "amenintarea". Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, "miercuri dimineata, in jurul orei 7.30, pe fondul unor discutii in contradictoriu, un barbat de 41 ani, din municipiul Codlea, ar fi agresat-o fizic pe sotia sa si ar fi amenintat-o cu acte de violenta, in timp ce acestia se aflau la domiciliul comun", ... citeste toata stirea