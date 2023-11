Politistii din cadrul Politiei Municipiului Codlea efectueaza verificari ca urmare a unui accident de circulatie ce a avut loc in aceasta dimineata, pe strada Lunga.In accident a fost implicat un autovehicul la volanul caruia se afla o tanara de 19 ani care, in zona unei treceri pentru pietoni, ar fi surprins si accidentat un barbat, de 35 de ani, aflat in traversarea drumului.Ca urmare a impactului, ... citeste toata stirea