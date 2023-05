Politistii din cadrul Politiei Municipiului Codlea efectueza acte de cercetare intr-un dosar, in care trei persoane au fost identificate in timp ce sustrageau material lemnos din fondul forestier. "Astfel, in cadrul unei actiuni care a urmarit combaterea taierii, furtului, transportului, detinerii si comercializarii materialelor lemnoase, politistii au identificat, in zona forestiera a localitatii, trei persoane, domiciliate in municipiul Codlea, care incarcau lemne intr-o autoutilitara. In ... citeste toata stirea