Politia Municipiului Codlea a anuntat ca are in instrumentare un caz de "violenta in familie", in care victima a fost preluata de la domiciliu si dusa la spital."Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, miercuri, 6 iulie, un tanar, in varsta de 27 ani, pe fondul unor discutii in contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, in varsta de 25 ani, in timp ce se aflau la domiciliul din municipiul ... citeste toata stirea