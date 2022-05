Codlea: Si-a batut soacra, sotia nu l-a iertat

Sambata, 7 mai, Politia Municipiului Codlea a fost sesizata prin 112, de catre o femeie din oras, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la domiciliu, mama sa a fost agresata fizic de catre sotul ei. S-a intamplat in cursul serii, in jurul orelor 22.30, iar un echipaj de politie a fost trimis imediat la fata locului. In urma verificarilor efectuate, a reiesit faptul ca sesizarea se confirma, context in care politistii au emis ordin de protectie provizoriu fata de barbat, pe o perioada de 5 ... citeste toata stirea