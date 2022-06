Codlea: Si-a batut sotia pana a bagat-o in spital. Pe soacra doar a amenintat-o

Duminca, 26 iunie, in jurul orei 22.55, Politia a fost sesizata de catre o femeie, in varsta de 61 ani din municipiul Codlea, cu privire la faptul ca ar fi fost amenintata cu acte de violenta de catre ginerele sau, in varsta de 39 ani."Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca barbatul, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si al unor discutii in contradictorii ar fi amenintat-o cu acte de violenta pe soacra ... citeste toata stirea