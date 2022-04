Miercuri, 6 aprilie, in jurul orei 14,10, politistii au oprit in trafic, pentru control, o femeie, in varsta de 30 ani, care conducea un autoturism pe strada Lunga din municipiul Codlea. Controlul de rutina s-a incheiat cu dosar penal, deschis sub 3 acuzatii: "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", "fals material in inscrisuri oficiale" si "uz de fals"."La solicitatea politistilor de a prezenta documentele ... citeste toata stirea