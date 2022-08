Codlea transforma o cantina de liceu in ateliere de practica

Doua unitati de invatamant din municipiul Codlea vor intra in modernizare, printr-un program cu finantare europeana. Astfel, la Colegiul Tehnic Simion Mehedinti din localitate, cantina va fi transformata in ateliere pentru elevii care urmeaza cursurile profesionale, iar la Scoala Gimnaziala nr. 2 se vor achizitiona echipamente si dotari noi. In total, cele doua investitii au o valoare estimata de 6.395.097 lei, fara TVA, iar pentru realizarea lucrarilor si livrarea echipamentelor si dotarilor, ... citeste toata stirea