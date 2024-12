Codlean retinut pentru ca a taiat ilegal fagi din padure

In data de 27 decembrie 2024, politistii din cadrul Politiei Municipiului Codlea au organizat o actiune de prevenire si combatere a sustragerii de material lemnos din fondul forestier national. In cadrul acestei actiuni, desfasurate in apropierea cartierului Malin, a fost depistat un barbat, din municipiul Codlea, care transporta bucati de arbori taiati ilegal, din specia fag.De asemenea, politistii au ... citește toată știrea