Codlenii pasionati de skateboard nu vor mai face naveta la Brasov sau Ghimbav

Tinerii din Codlea pasionati de skateboard nu vor mai trebui sa faca "naveta" pana in Brasov sau Ghimbav pentru a practica acest sport, pentru ca in orasul lor se va amenaja o zona speciala. Skatepark-ul din Codlea va fi realizat in "Parcul cu umbra" (de pe strada Marul Dulce), care va intra intr-un program mai amplu de modernizare.Pentru proiectarea si executia lucrarilor, primaria municipiului a semnat un contract in valoare de 1.057.710 lei (inclusiv TVA) cu firma Garden Center Grup SRL. ... citeste toata stirea