Codul Rutier 2022. Legea privind conducerea auto defensiva a fost promulgata

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.Actul normativ, initiat de deputatii social-democrati Mircea Draghici si Alfred Simonis, introduce de cursuri de conducere defensiva pentru soferi.Noua lege prevede, in principal, noi reguli pentru cei care vor sa obtina permisul de conducere.Legea are ca obiect de reglementare completarea OUG nr.195/2002, in sensul instituirii