Cea mai mare parte a tarii se afla sub avertizari cod portocaliu si galben de instabilitate atmosferica pana vineri dimineata, iar in sud si est este in continuare canicula, conform anuntului facut, joi, de meteorologi, relateaza News.ro.O avertizare cod galben este valabila in intervalul 6 iulie, ora 12 - 7 iulie, ora 10, cand este anuntata instabilitate atmosferica."In Banat, Crisana, ... citeste toata stirea