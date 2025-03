Colagen cu eticheta falsa Antibiotice Iasi

Compania Antibiotice Iasi anunta ca a fost informata ca "in spatiul public virtual, persoane neidentificate pana la aceasta data, care isi atribuie in fals calitatea de medic, ofera spre vanzare medicamente si suplimente alimentare falsificate", cu eticheta companiei.Antibiotice Iasi anunta ca este vorba despre produsul "Colagen Proactiv. Continut: Colagen hidrolizat de provenienta animala (rechin) 20g, acid hialuronic, Vitamina C, biotina . Monodoza 25 ml: 1 fl/zi". Ca producator este ... citește toată știrea