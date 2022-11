Colegiul "Andrei Saguna", la ceas aniversar. Anul acesta, doua zile de sarbatoare

Comunitatea "sagunista" este in sarbatoare, astazi, 28 noiembrie, si maine, 29 noiembrie. Asta pentru ca, in pragul sarbatorii Sfantului Andrei, elevi, dascali, fosti dascali si prieteni ai Colegiului "Andrei Sguna" marcheaza ziua unitatii de invatamant preuniversitar brasovean. Iar anul acesta, conducerea Colegiului a decis sa fie doua zile de sarbatoare. "Incepem manifestarile in data de 28 si ele vor tine pana in 29 noiembrie. Este un eveniment orientat catre elevi, este propus de ei, in ... citeste toata stirea