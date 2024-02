Colegiul National "AEuroprily Lajos", scoala model in colectarea separata a deseurilor

Colegiul National "AEuroprily Lajos" din Brasov se afla printre scolile model in colectarea deseurilor reciclabile.Scolile selectate in proiectul Scoala ASAP+ au indeplinit toate criteriile sa devina scoli model in colectarea separata a deseurilor. Aproape 80% din deseurile din fractia uscata colectate in cele 3 luni sunt reciclabileScoala ASAP+, proiectul programului ASAP Romania prin care 6 licee si colegii din tara au desfasurat actiuni de educare si de constientizare cu privire la ... citește toată știrea