Anuntata inca de la inceputul anului 2020, demolarea cladirii in care au fost atelierele Colegiului "Nicolae Titulescu" din Brasov pentru a face loc unei noi cladiri este tot in etapa pregatirii documentatiilor tehnice. Mai exact, Primaria Brasov analizeaza oferta unei firme de specialitate care sa pregateasca studiul de fezabilitate si alte documentatii tehnice, contractul de servicii avand o valoare estimata de 318.920 lei.Planul Primariei Brasov este ca in locul imobilului in care au fost ... citeste toata stirea