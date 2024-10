Colegiul Tehnic "Maria Baiulescu" din Brasov, tot fara mobila

Proiectul de reabilitare si modernizare a Colegiului Tehnic Maria Baiulescu din Brasov este unul care a avansat cu mare greutate. Proiectul a fost anuntat inainte de anul 2020, lucrarile au inceput in anul 2022, iar in aceasta vara erau in etapa receptionarii. De asemenea, pana acum nu a fost rezolvata nici prolema mobilarii si dotarii salilor de clasa, dupa ce licitatia lansata in luna iulie a acestui an a fost anulata. In aceste conditii, municipalitatea brasoveana a lansat o ... citește toată știrea