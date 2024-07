Colegiul Tehnic "Maria Baiulescu", redeschis "la noroc" in toamna

Inceput in prima parte a anului 2022, proiectul de reabilitare a Colegiului "Maria Baiulescu" din Brasov a intrat in linie dreapta, urmand ca la inceputul anului scolar 2024 - 2025 elevii sa revina in aceasta scoala, dupa ce doi ani au invatat "in exil". Totusi, pana la toamna, pe langa receptionarea lucrarilor si autorizarea spatiilor educationale, municipalitatea brasoveana va mai trebui sa rezolve o problema: achizitionarea si montarea mobilierului si a celorlalte dotari necesare. Procedura ... citește toată știrea