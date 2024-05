Coliban a luat, Coliban a dat...: gogonata cu "banii de coronita"

Municipalitatea va sustine, in acest an, o parte din fondul de premiere pentru elevii care s-au remarcat la invatatura. 50 de lei de elev premiant vor fi de la Primarie. Restul, de la fiecare scoala care vrea sa-si recompenseze copiii de top."In urma discutiilor pe care le-am avut cu parintii si cu cadrele didactice am constatat ca foarte multe dintre scoli apeleaza la parinti pentru a cumpara premiile pentru copiii care au obtinut rezultate pe parcursul anului scolar. Nu este normal acest ... citește toată știrea