Coliban acuza tribalismul din USR

Primarul Brasovului, Allen Coliban, spune ca este momentul pentru un "reset" in interiorul Uniunii Salvati Romania."USR a obtinut un minim istoric la alegeri, chiar sub scorul de la infiintare. Catalin Drula a condus partidul in ultimii doi ani si a avut, ca presedinte, toata puterea si control total asupra tuturor resurselor. Acesti doi ani au fost cei mai lipsiti de scandaluri interne, cu cea mai mare stabilitate atat la nivel de Biroul National, cat si la nivel de filiale locale, multi