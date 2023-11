Invitat la Interviurile BizBrasov "Vorbe sau Fapte cu Ovidiu Vacaru", primarul Brasovului a anuntat, in exclusivitate, ca incepand cu anul viitor, in centrul istoric al Brasovului vor fi impuse restrictii de circulatie. "Avem la indemana tot ce inseamna instrumente din zona *Smart City*, masuratori automate a numarului masinilor, camere cu identificarea numarului, avem date in timp real cu valorile de trafic din Centrul Vechi, pe diverse intervale orare, diverse zile, diverse perioade de timp ... citeste toata stirea