Coliban mai arunca un fitil in groapa de gunoi a Fin-Eco

Miercuri, 12 ianuarie, la ora 20.00, primarul Brasovului, Allen Coliban, in loc de "jurnalul de primar", si-a postat pe pagina de facebook un interviu dat pe un canal online, in care a adus in discutie si problema depozitului de deseuri al Fin-Eco, reamintind ca, din punctul lui de vedere, cel actual ar trebui inlocuit. "Din punctul meu de vedere, depozitul existent ar fi trebuit inlocuit cu un altul. Am avut discutii despre posibila inchidere a deseuri si construirea unuia nou", a declarat ... citeste toata stirea