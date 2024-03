Coliban mai bifeaza un proiect al lui Scripcaru: Zona de agrement La Iepure

Primarul Allen Coliban a anuntat ca zona de agrement La Iepure va fi deschisa sambata. Proiectul a fost lasat "la cheie" de fostul primar George Scripcaru, fiind finantat cu fonduri nerambursabile.Ca si in alte cazuri, proiectul a fost intarziat. Din fericire, acesta nu a fost blocat, procedurile fiind inaintate. Dar, ca sa aiba o justificare pentru tergiversare, Coliban a mintit ca proiectul nu ar fi fost bun. Asta in conditiile in care acesta a fost avizat de autoritatile de management ale ... citește toată știrea