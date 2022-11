La doi ani de la preluarea functiei de primar al Brasovului, Allen Coliban se gandeste, deocamdata, la o noua candidatura. Intrebat in timpul conferintei de presa in cadrul careia si-a prezentat raportul de activitate din primii doi ani de activitate daca va mai candida pentru un nou mandat, primarul nu a raspuns nici ca da, nici ca nu. Pe de alta parte, el a spus ca, in urma discutiilor cu alti primari, ... citeste toata stirea