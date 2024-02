Coliban o da pe Eminescu

Foto: Scena din "Mircea", film istoric din 1989, regizat de Sergiu Nicolaescu. Biografie Mircea cel Batran (1386-1418), care l-a inspirat si pe Eminescu, in "Scrisoarea 3".Allen Coliban, actualul primar al orasului Brasov, a declarat, miercuri, la Jurnalul de Seara de la Digi24 TV ca va candida pentru al doilea mandat. Intrebat ce va face in situatia in care PSD si PNL vor avea candidat comun la primarie, astfel incat sa-si maximizeze sansele de reusita, el raspuns cu un citat din Scrisoarea ... citește toată știrea