Coliban, primarul certat cu legea, a transformat Primaria Brasov si Consiliul local in Maidanul USR !

"Mitocani", "expirati", "golani", "incompetenti", "nesimtiti", "catei" - toate acestea au fost cuvintele pe care primarul Coliban le-a folosit la adresa consilierilor locali PNL, dar si a celor de la PSD, in sedinta de ieri a Consiliului Local. Violenta limbajului a decredibilizat functia acestui primar si a aruncat institutia Primariei Brasov in subteranul civilizatiei si al bunului-simt!Ceea ce s-a petrecut in ... citește toată știrea