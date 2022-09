Coliban se face, din nou, de ras. Desi a anuntat ca ataca PUZ-ul Isaran Sanpetru, se roaga de colegul Arhire sa anuleze documentatia in instanta

Primarul mincinos Allen Coliban din nou se face remarcat pentru impotenta administrativa de care el si USR dau dovada. Va amintiti cu cat patos anunta ca Primaria Brasov va ataca PUZ-ul de la Sanpetru prin care dezvoltatorul imobiliar Isaran urma sa contruiasca niste blocuri pe strada Narciselor?Intr-o conferinta de presa de luna trecuta, primarul Brasovului, Allen Coliban, sustinea ca va ataca in instanta acest PUZ si va cere anularea lui. "Am constatat si vicii procedurale in ceea ce ... citeste toata stirea