Primarul USR Allen Coliban nu rateaza niciun moment sa fie penibil. De data acesta, pentru ca nu are zero realizari, s-a laudat astazi cu amplasarea unui semafor in cartierul Tractorul.Decat nimic, bun si ala, am spune ca sa fim de bua credinta. Numai ca, ce sa vezi, montarea acelui semafor s-a realizat pentru ca vicepriamul PNL Sebastian Rusu a solicitat acest lucru in Comisia de Circulatie. Asta dupa ce s-a intalnit cu oamenii. ... citeste toata stirea