Coliban si "cuibaritul": voia partidul, dar nu "pe semnatura"

Primarul Allen Coliban a comentat vineri, 10 mai, pe pagina personala de socializare, afirmatiile liderilor PNL Nicolae Ciuca si Lucian Bode de joi seara privind intalnirile avute cu primarul Brasovului. BizBrasov.ro a publicat afirmatiile celor doi lideri PNL, potrivit carora, citam "Allen Coliban a incercat *sa se cuibareasca* in PNL in ultimele luni de mandat". Iata ce spune Coliban despre acelasi subiect: "Asta e adevarul. Domnule Ciuca, m-ati invitat la 3 intalniri si in toate ... citește toată știrea